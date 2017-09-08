Kazada annesi ölünce, şoförü bıçakladı!

Aydın Söke'de Suriyeli kaçakları taşıyan minibüs kaza yaptı. Kazada bir kadın hayatını kaybederken, hayatını kaybeden çocuk ise şoförü bıçakladı

Aydın Söke'deki kaza saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre 37 Suriyeli'nin içinde bulunduğu midibüs, Söke-Milas Karayolu üzerinde bulunan Güllübahçe yol ayrımına gelince trafik levhasına çarptı ve devrildi.



Kazayı gören çevredekiler durumu hemen güvenlik ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları araçtan çıkartırken, kazada Awash El Salih isimli bir kadının hayatını kaybettiği belirlendi.



19 kişinin de yaralandığı kazada, ölen kadının oğlu ise şoförü sırtından bıçaklayarak hafif şekilde yaraladı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, hiçbirinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Midibüste bulunan kaçakların İzmir'den Aydın'a gittiği buradan da Yunan adalarına geçmeyi hedefledikleri öğrenildi. Kazada yaşamını yitiren Awash El Salih'in cesedi ise Söke Fehime Faik Kocagöz devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan 17 kişi ise işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.