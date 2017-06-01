Kazada bilekten kopan el, 8 saatlik operasyonla yerine dikildi

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde otostop yaparak bindiği otomobil kaza yapan 19 yaşındaki Yücel Sarman'ın sol bilekten kopan eli 8 saat süren ameliyatla yerine dikildi

Yönetimindeki 64 KE 040 plakalı otomobille Ölüdeniz'e giden 25 yaşındaki Ulaşcan Tuzer, yol kenarında otostop yapan Yücel Sarman ve 3 arkadaşını otomobile alarak yola devam etti. Yağıştan kayganlaşan yolda UlacanTuzer'in direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil çelik bariyerlere çarptı. Sürücü Tuzer'in ağır yaralandığı kazada, yanındaki yolcu koltuğunda oturan Yücel Sarman'ın sol eli bilekten koptu.



Arka koltukta oturan ve kazadan yara almadan kurtulan arkadaşları, otomobile 8 metre uzaklıkta buldukları kopuk eli getirip bezle kola sardı. Sürücü koltuğunda sıkışan Tuzer'i kaza yerine gelen itfaiye kurtardı. Kaza yerine gelen iki ambulansla yaralılar hastaneye kaldırıldı.



Sürücü Ulaşcan Tuzer Fethiye Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, Yücel Sarman'ın ilk müdahalesi Özel Letoon Hastanesi'nde yapıldı. Kanaması durdurulan Sarman, kopan elinin yerine dikilmesi için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bilek kısmı sarılı halde hastaneden çıkarılan Sarman'ın özel bir kutuya konulan eli de ambulansla Muğla'ya gönderildi. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Sarman, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Nazım Karalezli ile birlikte 6 kişilik ekiple ameliyata alındı. Yaklaşık 8 saat süren ameliyatın ardından gencin, sol eli yerine dikildi.



Prof. Dr. Karalezli, ameliyatın başarılı geçtiğini belirterek, "Hastamızın durumu iyi. Enfeksiyon ve başka sorunlar ile karşılaşmadık. El fonksiyonlarını görebiliyoruz. Ara ara parmaklarını hafif şekilde oynatabiliyor. Kritik süreyi atlatır, her şey yolunda giderse fizik tedavi yardımı ile hastamızın yaklaşık 2 ay sonra el fonksiyonlarının artmasını bekliyoruz. Hastamızın genç olması, kopan elin ezilmemiş olması bir avantajdı" dedi.



Yücel Sarman ise, "Sağlığıma kavuşmamda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Olay ilgili olarak çok şey hatırlamıyorum" diye konuştu.

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