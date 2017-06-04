Keçi sütünde kendi markasını yarattı

MANİSA'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan aldığı (TKDK) hibe desteğiyle keçi sütü üretim çiftliği kuran 39 yaşındaki Fatih Çetkin, patentini aldığı 'Sütüm keçiden' markası ile Avrupa'ya ihracat yapmayı hedefledi

İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nü bitiren evli ve 2 çocuk babası Fatih Çetkin, Manisa Muradiye'de beyaz eşya sektörüne plastik aksesuar üretimi yapan bir fabrikanın sahibiyken 2 yıl önce hayvancılık işine de yöneldi. Keçi sütü üretim çiftliği kurmayı planlayan Çetkin, hazırladığı proje ile TKDK'nın kapısını çaldı. Başvurusu onaylanan Çetkin, 793 bin 615 lirası hibe olmak üzere 1 milyon 442 bin 937 liraya keçi sütü üretim çiftliği kurdu.



GÜNDE 600 LİTRE SÜT ÜRETİYOR



Yunusemre İlçesi, Osmancalı Mahallesi, Kazalanı Mevkii'nde 100 dönümlük arazi üzerinde 8 kişiyi istihdam ettiği bir çiftlik kuran Çetkin, beslediği 500 keçiden günde 600 litre süt alıyor. Sütün 2 litresini 11 liraya satışa sunduğunu anlatan Çetkin, 'Sütüm keçiden' markasının patentini aldığını ve İzmir ile Manisa'daki bazı şarküterilerde satıldığını söyledi. Üretim kapasitesini arttırarak yurt dışına açılmayı hedefleyen Çetkin, şöyle dedi:



"Günde 600 litre süt üretiyoruz. Piyasada yeterli ve iyi kalitede keçi sütü yok. Ürettiğimiz sütü yeni çıkan çiğ süt tebliğine göre, parakende olarak ambalajında da satmaya başladık. Yurt genelindeki dondurma firmaları ve peynir üreticileri müşterilerimiz arasında yer alıyor. Önümüzdeki dönemde üretimi daha da arttırarak Avrupa'ya satış yapmayı düşünüyorum. Bunun için planlamalarımı yaptım. Hayvancılık ve doğa ile uğraşmak çok güzel ve rahatlatıcı."



TKDK'nın Avrupa standartlarında yapılacak modern tesislere büyük ölçüde destek verdiğini ifade eden Çetkin, bu destekler sayesinde modern bir tesise sahip olduğunu söyleyerek tüm girişimcilere süt üreticiliğini önerdi.



Tesisi ziyaret eden TKDK Manisa İl Koordinatörü Uğur Uslu ise, girişimcilere çağrıda bulunarak, desteklerin devam ettiğini, faydalanmak isteyen girişimcilerin kuruma başvurması gerektiğini söyledi.

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