Kediyi hasta sandı, gerçek veterinere gidince ortaya çıktı

Manisa Yunusemre'de bir kedinin tecavüze uğradığı iddia edildi

Manisa'nın Yunusemre İlçesi'nde geçtiğimiz cumartesi günü bir köpek ağaca asılı halde bulunmuştu. Şimdi aynı bölgede bir kedinin tecavüze uğradığı iddia edildi.



Leyla Can Elalan isimli kadın, her gün beslediği kedilerden birinin olmadığını fark etti. Kediyi aramaya başlayan kadın, hayvanı kötü bir durumda bulunca onu veterinere götürdü.



Veteriner ise kediye tecavüz edildiğini söyledi.



Olayı anlatan Elalan, kediyi sürekli oturdukları sitede beklediklerini ve sürekli takip ettiğini söyledi. Kediyi yuvasında görmeyince aramaya başladığını belirten Elalan, kediyi çiçeklerin arasında kafası yerde ve dili dışarda bir şekilde bulduğunu söyledi.



Kedinin hastalandığını ve bu yüzden onu veterinere götürdüğünü anlatan Elalan, veterinerin ise yaptığı muayenede kedinin tecavüze uğradığını söylediğini belirtti. Şuanda kediye evinde baktığını belirten kadın, kedinin elini uzattığında bile artık korktuğunu anlattı.



Manisa Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Reyhan Erbirliler ise bir köpeğin vahşice öldürüldüğünü, ardından aynı bölgede yaşanan ikinci bir üzücü olay yaşadıklarına dikkat çekti. Erbirliler, olaydan dolayı üzüntü duyduklarını ve "Bölgede sapık mı var" sorusunun akıllarına geldiğini dile getirdi.