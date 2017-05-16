Kefil olduğu kişi borcunu ödemeyince intihar etti

Muğla'da bir arkadaşına kefil olduğu öne sürülen 61 yaşındaki Yüksel Avcı, evine haciz gelince av tüfeğiyle yaşamına son verdi

Menteşe'nin Kozağaç Mahallesi Soğuksu Mevkii'nde kullanılmayan bir kulübede dün akşam saatlerinde erkek cesedi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ölen kişinin evli ve 2 çocuk babası Yüksel Avcı olduğunu tespit etti. Avcı'nın hemen yanında ruhsatlı av tüfeği bulundu, sol göğsünden kendini vurarak intihar ettiği belirlendi. Avcı'nın yakın zamanda bir arkadaşına kefil olduğu, ancak bu kişinin borcunu ödememesinden dolayı evine haciz geldiği öğrenildi. Avcı'nın cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.