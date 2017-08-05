Kelebekler Vadisi'nde düşen kişiyi UMKE ekipleri kurtardı

Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi'nde çıktığı yürüyüşte düşerek yaralanan kişi Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) tarafından kurtarıldı

Tatil için Konya'dan Fethiye'ye gelen Ömer Öztaş (28) ve 3 arkadaşı karayoluyla ulaşım olmayan Kelebekler Vadisi'ne patika yoldan gitmek istedi.



Öztaş ve arkadaşları Faralya Mahallesi'ndeki Kelebekler Vadisi'nde dün saat 16.00 sıralarında yürüyüşe çıktı. Yürüyüş sırasında düşen ve yaklaşık 80 metre yuvarlanan Öztaş yaralandı. Öztaş'ın arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi. Olay yerine sevk edilen UMKE ekipleri iple istasyon kurarak Öztaş'ı yuvarlandığı uçurumdan patikaya çıkardı.



Öztaş, ekipler tarafından sedyeye alınarak vadinin plajına taşındı. Plaja karayoluyla ulaşımın olmaması nedeniyle bota alınan Öztaş, yaklaşık 20 dakikalık yolculuğun ardından Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu Plajı'na getirildi.



Burada bekleyen ambulansa alınan Öztaş, Fethiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğu belirtilen Ömer Öztaş’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.