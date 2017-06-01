Kendisine çarpan sürücüyü arıyor

MANİSA'da 31 yaşındaki Hakan İşçi, karşıdan karşıya geçerken kendisine çarpıp kaçan otomobil sürücüsünü arıyor. Hakan İşçi, koltuk değneğiyle yürümek zorunda kaldığını söyleyerek, suçlunun bulunup hesap sorulmasını istedi

Yunusemre İlçesi Horozköy Caddesi'nde geçen 3 Nisan'da, saat 22.30'da hızla gelen bir otomobil, karşıdan karşıya geçen Hakan İşçi'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan İşçi, ambulansla hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü ise kaçarak izini kaybettirdi. Gözlerini hastanede açan İşçi'nin kırılan sol bacağına, dizden kalçasına kadar platin takıldı. Kazanın olduğu günden bu yana evde yatak istirahatini sürdüren İşçi, ayağa kalkar kalkmaz koltuk değnekleriyle kazanın olduğu caddeye geldi. Kendisine çarpan otomobili tespit etmek için çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını isteyen İşçi, karakola giderek şikayetçi oldu.



Geçimini garsonluk yaparak sağladığını, ancak yürümekte zorlandığı için kazadan bu yana çalışamadığını belirten İşçi, kendisine bu mağduriyeti yaşatanın bulunup, cezalandırılmasını istedi. Kendisine çarpan otomobil sürücüsünü bularak yargıya teslim edeceğini belirten İşçi, "Kaza anını hatırlıyorum, ancak daha sonra şuurumu kaybetmişim. Hastanede bacağıma platin takıldı. Ancak 10 yıl önce bir inşaattan düştüğüm için sağ bacağımda da platin var. 11 ay sonra sol tarafa takılan geçici platin çıkarılacak. Ama eski sağlığıma kavuşabileceğimin garantisi yok. Beni bu hale getirenin bulunarak, hesap sorulmasını istiyorum. Bu işin arkasını bırakmayacağım. Kazadan dolayı iki aydır çalışamıyorum. Aileme de yük oluyorum. Çok mağdurum" diye konuştu.







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