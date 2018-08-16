Kendisini hırsızlıkla suçlayan kişiyi öldürdü!

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Necati Avşar (54), çıkan tartışmada kurbanlık koyunlarını çaldığını iddia ettiği Ramazan Olpak (37) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Yayla Atlıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Necati Avşar geçen hafta sabah namazını kılmak için kalktığında ses duyunca dışarı çıktı. Bir kişinin kaçtığını gören Necati Avşar, ahıra gidip baktığında kurbanlık için aldığı 2 koyunun çalındığını fark etti. Hırsızın yan mahallede yaşayan Ramazan Olpak olduğunu düşünen Avşar, jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine Olpak'ı gözaltına alan jandarma, şüpheliyi ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktı.

Olpak, dün otomobiliyle kendisine iftira attığını öne süren Avşar'ın evine gitti. Burada ikili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Olpak, yanında getirdiği av tüfeği ile Avşar'a ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığılan Avşar, komşularının çağırdığı ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak Avşar, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Ramazan Olpak ise Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim oldu.

'BU İFTİRANIN BEDELİ OLACAKTIR' PAYLAŞIMI

Ramazan Olpak'ın 12 Ağustos'ta sosyal medya hesabından, "Bazıları gece beni bir yerlerde görmüş. Bu iftiraların illaki bir bedeli olacaktır. Allah büyüktür. Er geç adalet yerini bulacaktır. Başka da hiçbir şey demiyorum" ifadelerinin yer aldığı paylaşımda bulunduğu görüldü.