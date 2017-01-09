Kepçenin altında kalan işçi hayatını kaybetti

Denizli'de yapımını süren Honaz Dağı Tüneli inşaatında çalışan 27 yaşındaki Seyhan Örs, geri manevra yapan kepçenin altında kalarak hayatını kaybetti

Kaza, bugün saat 05.00 sıralarında, Ankara Karayolu ile Antalya Karayolu'nu birbirine bağlayacak Honaz Dağı tüneli Cankurtaran çıkışında meydana geldi. Osmaniye'den Denizli'deki karayolu tünelinde işçi olarak çalışmak için gelen Seyhan Örs, kepçe operatörünün geriye manevra yaptığı anda aracın altında kaldı. Ağır yaralanan Örs'ü gören diğer işçiler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Örs'ün öldüğü belirlendi. Cumhuriyet Savcısının kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Örs'ün cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kepçeyi kullanan operatör, gözaltına alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



