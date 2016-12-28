Kesilen ağacın altında kalan çiftçi öldü

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Aydoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir grup işçi, kavak ağaçlarını kesmek için kesim alanına gitti. İşçilerin kesim yaptığı sırada çiftçi Osman Nikferlioğlu da bu bölgeye geldi. İddiaya göre, işçilerin uyarısına rağmen burada dolaşırken, kesilen kavak ağacının üzerine devrilmesiyle öldü. Cumhuriyet savcısının inceleme yapmasının ardından Nikferlioğlu'nun cesedi otopsi için Tavas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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