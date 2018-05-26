Kesinleşmiş hapis cezası olan PKK'lı Kuşadası'nda yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, PKK/PYD terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ç., yakalandı

Kesinleşmiş hapis cezası olan PKK'lı Kuşadası'nda yakalandı
26 Mayıs 2018 Cumartesi 12:41

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/PYD terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ç.'nin Germencik ilçesinden minibüsle Kuşadası'na geleceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, Yeniköy Mahallesi yakınlarında oluşturulan kontrol noktasında minibüsü durdurdu. Kimlik kontrolünde Ö.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #kuşadası #terör #pkk
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