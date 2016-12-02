Kestiği ağacın altında kalıp öldü

Aydın'da kestikleri ağacın altında kalan iki arkadaştan biri hayatını kaybetti

Olay Aydın Bozdağ'da yaşandı. Çiftçilik yaptıkları öğrenilen 29 yaşındaki Halil İbrahim Çiltepe ile 39 yaşındaki Selim Karacaörenli, dün yakacak kışlık odun ihtayaçları için ormanlık alana ağaç kesmeye gitti.



Ağaç kesen iki arkadaşın üzerine kestikleri ağaç devrildi. Yaralanan Selim Karacaörenli, telefonla yakınlarını arayarak yardım istedi.



Yakınlarının bildirmesi ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Çiltepe'nin öldüğünü belirledi. Yaralanan Karacaörenli ise ambulans ile Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.