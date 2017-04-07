Kestiği ağacın dalı başına çarptı, öldü

Muğla'nın Dalaman İlçesi'nde, budama yaparken kestiği ağaç dalının başına çarpması sonucu yaralanan 55 yaşındaki Halit Dağdelen, tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra yaşamını yitirdi

Geçen 2 Nisan'da Dalaman'ın kırsal Bayramdağı Mahallesi'ndeki bağ evinin bahçesinde budama yapan evli ve 2 çocuk babası işçi emeklisi Halit Dağdelen'in başına, kestiği ağaç dalı çarptı. Ağır yaralı olarak ambulansla Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dağdelen, ilk müdahalenin ardından Ortaca Özel Yücelen Hastanesi'ne sevk edildi. Burada ameliyat edilen Dağdelen, ambulansla Bodrum Acıbadem Hastanesi'ne sevk edildi. Kafatasının kırıldığı ve beyninde hasar oluştuğu belirlenen Dağdelen, yoğun bakımda tedaviye alındı. Dağdelen, doktorların müdahalesine rağmen, bugün saat 00.30 sıralarında yaşamını yitirdi.