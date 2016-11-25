Kılıçdaroğlu'nun kardeşi, elinde bu pankartla yürüyüşe başladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, siyasi partilerin içinde barındığını öne sürdüğü FETÖ/PDY üyelerinin temizlenmesi için, Aydın'ın Söke İlçesi'nden Didim ilçesine doğru, 4 gün sürecek olan yürüyüşe başladı. Celal Kılıçdaroğlu, elindeki 'FETÖ'cüler abimi de kandırmışlar' yazılı dövizle poz verdi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, bir dönem CHP Didim İlçe Başkan adayı olan Ali İhsan Varol'un da aralarında bulunduğu 30 kişiyle birlikte FETÖ/PDY'ye dikkat çekmek için Söke'den, 52 kilometre mesafedeki Didim ilçesine doğru yürüyüşe başladı. Sivaslı halk ozanı Ali Sultan da sazıyla yürüyüşe katıldı. Yürüyüş öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Celal Kılıçdaroğlu, "Birincisi FETÖ/PYD terör örgütünün 14 yaşındaki kızlara tecavüz etmesine dikkat çekmek amacıyla bu yola çıktık. İkincisi ise bir de Didim Belediyesi'nden FETÖ'ye aktarılan paranın hesabının sorulmasını istiyoruz. Bunların ortaya çıkaralak temizlenmesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, İçişleri Bakanlığından ve CHP'den istiyoruz" dedi.



"FETÖ'CÜLER ABİMİ DE KANDIRMIŞLAR"



Eline aldığı 'FETÖ'cüler abimi de kandırmışlar' dövizle poz veren Celal Kılıçdaroğlu, "Bu yürüyüşle ilgili ağabeyimle birkez görüştüm ve yürüyüşe olumlu baktı. CHP, AK Parti, MHP ve HDP içinde olan FETÖ'cülerin temizlemesini istiyoruz. Tepki yürüyüşü olarak Didim'e kadar gideceğiz. Gece gündüz yürümeyi amaçlıyoruz. Yürüyüşe antrenman yaparak geldim. Bu konuda zorlanmayacağımı düşünüyorum. CHP'nin içindeki FETÖ'cüler kendisini iyi biliyor, ben onları bilemem" diye konuştu.



Grup Novada AVM'den başlayan yürüyüşün 4 gün sonra Didim'de son bulacağı belirtildi.



