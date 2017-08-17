Kiloları hayatını kararttı

MANİSA'da kiloları nedeniyle iş bulamayan ve askere alınmayan 20 yaşındaki 160 kilo ağırlığındaki Muhammed Güneysu, her 3 ayda 12 kilo almaya devam ettiğini belirterek kilolarından kurtulmak için yardım istedi

Manisa'da Yunusemre İlçesi Horozköy Mahallesi'nde oturan Muhammed Güneysu'nun hayatı 9 yaşında kilo almaya başlamasıyla değişti. Çocukluğunda zayıf olduğunu anlatan Muhammed Güneysu, 11 yılda 160 kiloya ulaştı. Aşırı kiloları nedeniyle arkadaşları alay edince okulu bıraktı. Birçok doktora gitti, diyet programları uyguladı ancak Güneysu, yemediğini söylemesine rağmen her 3 ayda 12 kilo daha aldığını ifade etti. Güneysu, "Kilo sorunum 9 yaşında başladı. 3 ayda bir sabit 12 kilo alıyorum. Doktorlara gidiyorum, herhangi bir hastalığım çıkmıyor. Ama durmadan kilo alıyorum. İnsan içine çıkamıyorum, insanlar bakıyor, ben utanıyorum. Kilolu olduğum için işe almıyorlar. Kilo yüzünden okuldan ayrılmak zorunda kaldım. Arkadaşlarım dalga geçiyorlardı" dedi.



"İLAÇ KULLANDIM, DİYET YAPTIM DAHA ÇOK KİLO ALDIM"



Dışarıya çıkmakta zorlandığını ve insanların içinde utandığını anlatan Muhammed Güneysu, şunları söyledi:



"100-150 metre yürüdüğümde tıkanıyorum, yürüyemiyorum. Dışarıda kilolu olduğum için bakıyorlar, gülüyorlar. Ben çekiniyorum, utanıyorum. Toplum içine giremiyorum. Arkadaşlarımın çoğu benle dalga geçiyor. Bu yüzden psikolojik sorunlar yaşadım, öfke kontrolü sorunum çıktı. Doktorlara gittim, tahlil yaptılar. 'Bir şeyin yok' dediler. Ama ben yine kilo alıyorum. İlaç tedavisi gördüm, fayda etmedi. Diyetlere uydum, daha çok kilo aldım. Günde yarım ekmek yiyorum, çok fazla yemek de yiyemiyorum."



"ASKERE ALMADILAR, ÇOK ÜZÜLDÜM"



Kiloları nedeniyle askere alınmadığını dile getiren Muhammed Güneysu, bu duruma çok üzüldüğünü belirterek, "Kilom var diye almıyorlar. Beni de 'askere alın' dedim. Askere gitmeyi çok istiyorum. Kilo verip askere gitmek için çok çabaladım, ama olmadı" dedi.

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