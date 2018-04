Kiracı çıkmadı, lüks otel kaderine terk edildi

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki, Katar Kraliyet Ailesi üyesi Şeyh Nasser Ahmed Ali A. Al Thani'ye ait olan ve KDV hariç yıllık 1 milyon 200 bin Dolar bedelle kiraya verilmek istenen 5 yıldızlı otel, 8 aydır kiracı çıkmadığı için boş durumda. Turimciler istenen kira bedelinin yüksek olduğunu belirtti

Marmaris'in dünyaca ünlü turistik İçmeler Mahallesi'ndeki 189 odalı, denize sıfır 5 yıldızlı Munamar Beach Otel, 2010 yılında Katar Kraliyet Ailesi üyesi Şeyh Nasser Ahmed Ali A. Al Thani tarafından 15 milyon dolara satın alındı. Al Thani'nin, sahilin bir bölümü kapatma şartıyla oteli ailesinin tatil yapabileceği yazlık saray haline getirme planı, dönemin İçmeler Belde Belediye Meclisi tarafından kabul edilmedi. İsteğin belediye meclisi tarafından geri çevrilmesiyle otel, yıllık 1 milyon dolara, Güney Yıldızı Otelcilik şirketine kiralandı. Şirket, geçen sene temmuz ayına kadar 7 yıl süreyle oteli kiracı olarak işletti. Kontratın bitmesi üzerine Şeyh Thani'nin avukatları ve işletmeci masaya oturdu. Al Thani'nin istediği KDV hariç yıllık 1 milyon 200 bin Dolar kira bedeli, Güney Yıldızı Otelcilik Şirketi tarafından çok bulundu. Anlaşmazlık mahkemeye taşındı. Mahkeme, geçen sene 21 Temmuz'da otelin boşaltılması kararını verdi. Otel, 400 turistin konakladığı sırada, polis ve avukatlar nezaretinde geçen sene 27 Temmuz'da boşaltıldı.



KİRA BEDELİ YÜKSEK BULUNDU



Marmaris ve çevresindeki işadamları ile turizmcilerin, yüksek fiyatı öğrenince, tesisi kiralamaktan vazgeçtikleri belirtildi. 8 aydır kiracı çıkmayan denize sıfır, 'mavi bayraklı' plajı ve her türlü konforu barındıran 5 yıldızlı otel, kaderine terk edilmiş bir hal aldı.



'BU RAKAM KİRAYA VERMİYORUM ANLAMINA GELİR'



Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, "Bölgemiz adına üzücü bir durumdur. Turistik İçmeler Mahallesi, bölgemiz için çok büyük önem arz ediyor. Çok sayıda 5 yıldızlı otelin bir arada bulunduğu mahalledir. Maalesef yıllardır Katar şeyhinin oteli bir sıkıntı. Kapandı, açıldı, ardından kiraya verildi. Geçen sene turizm sezonunun en yoğun olduğu temmuz ayında, içinde müşteri bulunurken, kiracılar çıkartıldı. Şeyhin sahilde birkaç tane oteli var ve hepsi kapalı, atıl durumda. Bu nitelikli oteller bir an önce canlandırılarak turizme kazandırılmalı. Katar şeyhi ya kendi işletmeli ya da profesyonel turizmcilere uygun rakamlarda kiraya vermeli. Aldığımız duyumlara göre Ankara'da bir avukatı varmış. Bu avukata ulaşmaya çalıştık, ama sağlıklı bir geri dönüş alamadık. Öğrendiğimize göre yıllık 1 milyon 200 bin Dolar ve artı KDV gibi bir kira istenmekte. Bu rakam kiraya vermiyorum anlamına geliyor. Türkiye şartlarında 189 odalı otelde bu kirayı ödemek ve para kazanmak mümkün değil. Otelciler son üç yıldır kötü giden turizmde ayakta kalmaya çalışıyordu. Bu yıl bir kıpırdanma mevcut. Bizler kazanmayı 2019 ve sonrasında planlıyoruz. Bir an önce bir önlem alınmalı ve atıl nitelikli tesis profesyonel ellerde hizmete açılmalı" dedi.