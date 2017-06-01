Kışladaki gıda zehirlenmesi şüphesine adli soruşturma

MANİSA Cumhuriyet Başsavcılığı, 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda 1 askerin öldüğü, 1049 askerin ise rahatsızlandığı zehirlenme olayla ilgili adli soruşturma başlattı

Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek, Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda 23 Mayıs'ta meydana gelen gıda zehirlenmesinden kaynaklandığı belirtilen olayla ilgili telefonda açıklama yaptı. Yapılan ön incelemede olayın nedeninin gıda zehirlenmesi olarak görüldüğünü ifade eden Başsavcı Şimşek, askeri birlikteki yemekten şüphe edildiğini kaydederek, şunları söyledi:



"İlimiz 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında bulantı, kusma ve ishal yakınmaları nedeniyle hastanelere başvuran askerlerle ilgili durum hakkında Manisa savcılığı olarak adli soruşturma başlatıldı. Başlatılan adli soruşturma kapsamında sağlık ekibinden bilirkişi heyeti oluşturduk. Alınan tahlillerin neticesi tam elde etmediler. Tahlillerin sonucuna göre bize bir rapor yazıp gönderecekler. Vefat eden askerle ilgilide İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan kesin ölüm nedeni raporu bekleniyor. Süreç devam ediyor. Şu ana kadar ulaştığımız nokta, askerlerin yediği yemekten kaynaklandığı gibi görünüyor. Muhtemelen o gün askerlere servis edilen hindi etinden şüpheleniyor. Bu kadar askerimizin rahatsızlanmasını buna bağlıyoruz."



Şimşek ayrıca, kamuoyundaki olayın sabotaj olduğuna yönelik paylaşımların ise gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

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