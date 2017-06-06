Kışladaki zehirlenmede şüpheli: Hindi eti

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa'daki kışlada, 1 askerin yaşamını yitirdiği, 1049 askerin ise rahatsızlandığı olayla ilgili yapılan laboratuvar testlerinde su örneklerinin temiz çıktığını, kuvvetli şüphenin hindi eti üzerinde toplandığını söyledi. Testlerin sürdüğünü açıklayan Vali Güvençer, kışlaya yemekleri veren firmayla sözleşmenin feshedilmediğini belirterek, firmanın sonuçlar kesinleşinceye kadar yemek vereceğini açıkladı

Vali Mustafa Hakan Güvençer, Manisa'da 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı kışlasında 1 askerin hayatını kaybettiği, 1049 askerin ise rahatsızlandığı olayla ilgili jandarmanın kuruluş yıl dönümü kutlamalarının ardından soruları yanıtladı. Laboratuvar testlerinin tamamlanmadığını, sudan alınan örneklerin temiz çıktığını duyuran Güvençer, "Bir bakteriyel enfeksiyon yaşandı. Bu bakteriyel enfeksiyonun sebebi salmonella. Salmonellanın gıdadan ve sudan geçme ihtimali var. Suyla ilgili laboratuvar sonuçları geldi. Suda herhangi bir bakteriye rastlanmadı. Şu anda tek kuvvetli şüpheli gıda, orada tüketilen hindi eti. Bu laboratuvar sonuçları ile yüzde 100 kesinleşmedi. Gıdadan alınan numunelerle laboratuvar ortamında üretilen kültürlerin bir şekilde çakıştırılması gerekiyormuş. Bir taraftan idari soruşturma için laboratuvar tetkikleri devam ediyor, bir taraftan da sözleşmenin sürdürülüp sürdürülmeyeceği, cezalandırılıp cezalandırılmayacağı kısmı için ortada insan sağlığını tehdit eden bir hadise olduğu için, bir ölüm şüphesi olduğu için Cumhuriyet Savcılığınca ceza soruşturması tahkik ediliyor" diye konuştu.



FİRMANIN SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR



4 ASKER HALA HASTANEDE

Askeriyeye yemek veren firmanın yemek vermeye devam ettiği açıklayan Vali Güvençer, "Şu anda sözleşmesi feshedilmedi. Laboratuvar sonuçlarının kesinleşmesi bekleniyor" dedi.Manisa'da 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan askerlerden, 1'i yoğun bakımda olmak üzere 4'ünün tedavisi sürüyor.