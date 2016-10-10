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    • Kız öğrencilerin kaldığı apartta yangın

    Çanakkale'de bu sabah, kız öğrencilerin kaldığı apart dairelerden oluşan binada, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanın binayı sarmasıyla mahsur kalan bazı öğrenciler, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ayrıca dumandan etkilenen 3 kız öğrenci, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı

    10 Ekim 2016 Pazartesi 14:10
    Kız öğrencilerin kaldığı apartta yangın
    Barbaros Mahallesi Seyhan Sokak'ta bulunan ve çoğunluğu üniversiteli olan kız öğrencilerin kaldığı apart dairelerin bulunduğu binanın 3'üncü katında, bugün saat 09.30'da, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların binayı sarmasıyla öğrencilerden bazıları kendilerini dışarı attı. Bazı öğrenciler ise binada mahsur kaldı. Yangın, polise ve itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine sokağa gelen itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Polis bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde, önlem amaçlı sağlık ekipleri çağrıldı. Çalışma başlatan itfaiye, duman yüzünden 4'ncü katında mahsur kalan bazı öğrencileri, sepetli itfaiye aracıyla kurtardı. Yine 3 öğrenci, dumanların azalmasıyla itfaiye ekiplerinin yardımlarıyla merdivenlerden kurtarıldı. Dumandan etkilendiğini söyleyen bu 3 öğrenci, ambulansta yapılan ilk müdahale ardından önlem amaçlı Çanakkale Devlet Hastanesine götürüldü. Yangının çıkış nedenini araştırıldığı belirtildi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: çanakkale, çanakkale Yangın, öğrenci Yurdu Yangın

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