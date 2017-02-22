Kızı ve eşini öldüren Kupal konuştu: Eşim beni öldürmek istedi

Kaçırılıp tecavüz edildikten sonra ödürülen 4 yaşındaki Irmak Kupal'ın ailesinden acı haber gelmişti. Annesi ve kız kardeşi ölen Irmak'ın babası yaralı halde o anları anlattı
Geçtiğimiz aylarda kaçırılan 4 yaşındaki Irmak Kupal'ın bulunması için polis harekete geçmişti. Aile de kendilerine yardımcı olmaları adına bir televizyon programına katılmış, programda da küçük kızı mahallede bulunan bir hurdacının kaçırarak tecavüz ettiği ve sonra da öldürdüğü ortaya çıkmıştı.
Ailenin yaşadığı acılar ise bununla kalmadı. Alınan bilgiye göre baba Bilal Kupal, eşini ve diğer kızını öldürdükten sonra intihara kalkıştı. Yaralı halde hastaneye kaldırılan Kupal, ilk ifadesini hastanede verdi.
Kupal ifadesinde eşi ile sürekli telefonda konuştuğu için tartıştıklarını anlattı. Uyuduğu sırada eşinin kendisini bıçaklamaya çalıştığını belirten baba Kupal, o sırada uyandığını ve boğuşma yaşadıklarını analttı. Kavga esnasında kızlarının odaya geldiğini anlatan Kupal, araya girmeye çalışırken kızının bıçaklandığını anlattı. Kupal, eşinin de boğuşma sırasında öldüğünü söyledi.
Kupal'ın o günü eşi ve kızının cesetleriyle birlikte evde geçirdiği öğrenildi. Olay ise Kupal'ın dün akşam saatlerinde dayısının oğlunu arayıp haber vermesiyle ortaya çıktı. 10 yaşındaki kızları Ayşe Kupal'ın vücudunda da 10 bıçak darbesi bulunduğu belirlendi.
Olayı anlatan komşu Ayhan Kayacık, gece saat 04.00 gibi evden gelen bağrışmaları duyduğunu anlattı. Küçük kızın 'Babacığım yapma' diyerek bağırdığını anlatan Kayacık, evden de eşyalar devriliyormuş gibi seslerin geldiğini söyledi. Kayacık, sonra da seslerin bir anda kesildiğini söyledi.
Aile ve Sosyal Politikalar Manisa İl Müdürlüğü, Alaşehir'de komşusu tarafından tecavüz edilip boğularak öldürüldükten sonra üzüm bağına gömülen 4 yaşındaki Irmak Kupal'ın ailesine, psikolojik destek verildiğini açıkladı.
Bilal Kupal'ın kendisini bileklerinden, karnından ve bacaklarından yaraladığı ve de yaralarının yüzeysel olduğu öğrenildi.