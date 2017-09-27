Kızın öldürüp anneyi yaralamıştı: Çıkınca anasını da öldüreceğim

Balıkesir'in Edremit İlçesi'nde, 6 yaşındaki Zeynep Çeliksoy'u okul yolunda pompalı tüfekle öldürüp, annesi annesi 28 yaşındaki Zeliha İrvanlıoğlu Çeliksoy'u yaraladıktan sonra kaçan ve ardından polise teslim olan 39 yaşındaki Mehmet Salik Mumcu, adliyeye sevk edildi. Çelik yelek giydirilip, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen Mumcu, gazetecilere, "Çocuğu öldürdüğüm için pişmanım. Çıkınca anasını da öldüreceğim" dedi

Edremit'teki Gazi İlköğretim Okulu'nun 1'inci sınıf öğrencisi Zeynep Çeliksoy, dün saat 08.30 sıralarında, Gazicelal Mahallesi'ndeki evlerine yaklaşık 150 metre uzaklıktaki okuluna gitmek üzere annesi Zeliha İrvanlıoğlu Çeliksoy ile yola çıktı. 508'inci Sokak'a geldikleri sırada anne-kızın üzerine bir otomobilden pompalı tüfekle 2 el ateş edildi. Tüfekten çıkan saçmalar Zeliha Çeliksoy'un sol baldırına, kızı Zeynep Çeliksoy'un ise başı ve göğsüne isabet ederken, saldırgan otomobille hızla uzaklaştı.



Silah sesine koşan çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen polis ve 112 Acil servis ekibi, Zeynep Çeliksoy'un öldüğünü belirledi. Yaralı olan annesi Zeliha İrvanlıoğlu Çeliksoy ise Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Saldırganın kaçarken attığı pompalı tüfek olay yerinde, kullandığı otomobil ise 500 metre ilerde terkedilmiş olarak bulundu.



Polis, olayın şüphelisi olarak aradığı Zeliha İrvanlıoğlu Çeliksoy'un iki yıldır birlikte yaşadığı ve bir süre önce ayrıldığı erkek arkadaşı Mehmet Salik Mumcu, olaydan birkaç saat sonra Balıkesir'de polise gidip, teslim oldu.



Mehmet Salik Mumcu'nun İstanbul Beylikdüzü'nde birlikte yaşadığı, Çeliksoy'un kendisinden ayrılıp, bir hafta önce Edremit'teki annesinin yanına taşınmasını hazmedemediği için bir gün önce genç kadının kaldığı evi taşladığını ve sabah da bu saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği ifade edildi.



Gözaltındaki Mehmet Salik Mumcu, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah, çelik yelek giydirilip, geniş güevinlik önlemleri altında Edremit Adliyesi'ne sevk edildi. Soğukkanlı tavırları ile dikkat çeken Mehmet Salik Mumcu, basın mensuplarının "Size 'Baba' diyen bir çocuğu nasıl öldürdün?" diye sorması üzerine, "Çocuğu öldürdüğüm için pişmanım. Çıkınca anasını da öldüreceğim" dedi.



