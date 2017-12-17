Kızının sevgilisi sanıp ateş açtı, kapıyı açtığında hayatının şokunu yaşadı

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde yaşanan akıllara durgunluk veren olay, bu sabah erken saatlerde meydana geldi.Kaynak: DHA
KIZIN SEVGİLİSİ SANDI, TETİĞE BASTI
Sabah saatlerinde evinin avlusunda bekleyen İ.K. (46), demir bahçe kapısının zorlandığını fark etti. İddialara göre İ.K., kızının erkek arkadaşının eve geldiğini düşündü, yanındaki 9 milimetre çapındaki silahına davrandı.
Avlu içerisinden demir kapıya doğru 1 el ateş eden İ.K., kızının bağırması üzerine demir kapıyı açtı. Demir kapıyı aralayan şahıs eşi Azize K.'yı kanlar içerisinde yerde buldu. Azize K., eşinin çağırdığı ambulansla kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
KAYINVALİDESİNDEN DÖNÜYORDU
Azize K. ve kızı E.K.'nın gece kayınvalidesinde yatıya kaldığı ve sabah erken saatlerinde evlerine döndükleri, o esnada demir kapıyı açmak isterken eşi İ.K.'nın silahından çıkan kurşun ile hayatını kaybettiği iddia edildi.
GÖZALTINA ALINDI
Jandarma ekipleri eşini öldüren İ.K.'yı olayda kullanılan tabanca ile birlikte gözaltına aldı. Konuyla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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