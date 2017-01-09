'Kızlar okusun' diye, evini satıp huzurevine yerleşti

Çanakkale'de yaşayan 75 yaşındaki Emine Yelboğa, evini sattı ve huzurevine yerleşti. Kadın evinden elde ettiği parayı ise kızlar okusun diyerek ÇYDD'ye bağışladı

Çanakkale'de yalnız yaşayan 75 yaşındaki Emine Yelboğa, evini sattı. Yelboğa evinin satışından aldığı 200 bin TL'yi ise kız çocuklarının okuması için Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) bağışladı. O para ile 6 kız öğrenciye burs verilmeye başlandı. Yelboğa'nın eşinin öldüğü ve çocuklarının ise olmadığı öğrenildi.



Konya doğumlu Yelboğa'nın lise eğitimini bitirdikten sonra Ankara'ya yerleştiği öğrenildi. Ankara'da 30 yıl boyunca çocuk eğitimcisi olan Yelboğa, emekli olduktan sonra da 2005 yılında Çanakkale'ye yerleşti. Burada ÇYDD ile ileşitim kuran Yelboğa, bir süre de İl Yönetim Kurulu'nda görev yaptı.



Yelboğa daha sonra evini satma kararı aldı. Evini satıp huzurevine yerleşen Yelboğa, evinin satışından elde ettiği 350 bin TL'nin 200 bin TL'sini kızlara burs vermek amacıyla ÇYDD'ye bağışladı. Kalan 150 bin TL'yi ise kendi hesabına yatıran Yelboğa, ölümü durumunda ise tüm mal varlığını ÇYDD'ye bağışladığını bildirdi. Yelboğa'nın paranın bir kısmıyla da çocuk parkı yaptırdığı öğrenildi.





6 KIZ ÖĞRENCİYE BURS



ÇYDD ise Emine Yelboğa adına 6 kız öğrenciye burs vermeye başladı. Yelboğa'nın şimdiki en büyük mutluluğu, kendisini yaşamını sürdürdüğü huzurevindeki tek göz odada ve derneğe geldiğinde ziyaret eden kız öğrenciler ile çocuklar için el emeği ürünleri yaptığı huzurevindeki el işi atölyesi.







TEŞEKKÜR BELGESİ



ÇYDD Çanakkale Şube Başkanı Kenan Kaynaş, Emine Yelboğa'nın derneğe çokemeği geçtiğini belirterek, kendisine bir teşekkür belgesi sundu. Kaynaş şunları söyledi:



"Emine Hanım, son olarak oturduğu evi satarak, kendisi bakımevine yerleşti. Sattığı evin parasının büyük bölümünü de kız öğrencilerin okuması için derneğimizin burs fonuna bağışladı. Şimdi bu paranın getirisiyle 6 öğrenci okutuyoruz. Ama gelecek yıllarda bu sayı 7- 8 öğrenciye çıkabilir. Bu düşünceyle hareket ederek bize bağış yapmasını çok onurlu bir davranış olarak değerlendiriyoruz. Değerli halkımızın da bu şekildeki bağışlarını dernek olarak bekliyoruz."



'KIZLAR HEP OKUSUN'



Sosyal Hizmetlerde çocuk eğiticisi olarak 30 yıl çalışıp emekli olduktan sonra Çanakkale'ye yerleştiğini anlatan Emine Yelboğa ise duygularını şöyle dile getirdi:



"İyi ki de gelmişim. ÇYDD'yi tanıdım. Bu da güzel çocuklarla tanışmama vesile oldu. Bir evim vardı. Satıp parasının bir miktarını derneğe bağışladım. Allah nasip ederse öbür dünyaya borçsuz gideceğim. Gönlümde hep kızların ve çocukların okuması yatıyordu. Ortada tahsilsiz insan kalmasın istiyordum. Eğer biz çocukların elinden tutsaydık, daha rahat okurlardı. Aileler çocuklarını okutsunlar. Park yaptırdım, özgeçmişimi yazmamı istediler. Liseyi yazdım. Üniversitede okuyup yazamadığım için çok ağladım o zaman. Bu yüzden kızlar hep okusun."