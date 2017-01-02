Kocasından şüphelenen kadın, eve gittiğinde büyük bir şok yaşadı!

Aydın Nazilli'de bir kadın, kocasını başka bir erkekle ilişkiye girerken yakaladı. Kadın bunun üzerine boşanma davası açtı

Olay Aydın Nazilli'de 2 hafta önce meydana geldi. İddiaya göre N.G. kocasından şüphelendi ve işyerinden izin alarak evine gitti. Eve giden kadın, eşini başka bir erkek ile cinsel ilişkiye girerken yakaladı. Gördüğü manzara karşısında hemen olay yerinden kaçan S.C. kocasını da evden kovdu.



Evden giderken kocasının telefonunu da yanına alan kadın, kocası H.G. ile yatakta yakaladığı S.C.'nin bir gün önceki telefon mesajlarını da kanıt olarak göstererek boşanma davası açtı. N.G. bununla da kalmadı. Kocasıyla yatakta yakaladığı S.C.'nin çalıştığı kamu kurumuna da mesajları gönderdi. S.C.'nin yurtta çalıştığı ve bu skandal sonrası işine son verildiği öğrenildi.



Öte yandan kadın, incelediği mesajlarda yurtta kalan bir öğrencinin de eşcinsel ilişki için adının geçtiğini gördü. N.G., durumla ilgili kurumu da bilgilendirdi. Konuyla ilgili araştırma yapıldı. Araştırma sonucu yurtta çalışan güvenlik görevlisi Z.Y.'nin de bu ilişkilere aracılık ettiği belirlendi ve Z.Y. de açığa alındı.