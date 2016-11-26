Komiserin oğlunun esrarengiz ölümü: Cinayet mi intihar mı?

Muğla'da görevli bir komiserin oğlu olan lise öğrencisi 18 yaşındaki Mehmet Akif Karaca, evinde bilekleri ve boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Polis olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik komiseri Hikmet Yaşar Karaca, eşi Selma Karaca ve diğer çocuğuyla birlikte yıllık izninde memleketi Kütahya'ya gitti. Büyük oğlu Mehmet Akif Karaca ise Menteşe'de bulunan TOKİ konutlarındaki evinde yalnız kaldı. Oğlunu telefonla arayan ve ulaşamayan aile, polisi aradı. Eve giden polis ekipleri, kapı açılmayınca bu sabah konuta çilingir yardımıyla girdi. Ekipler, evde Muğla Anadolu Sağlık Meslek Lisesi öğrencisi Mehmet Akif Karaca'nın cesediyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede Karaca'nın bilekleri ve boğazının kesik olduğu tespit edildi.



Acı haberi alan aile Muğla'ya geldi. Karaca'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kütahya'nın Gediz İlçesi'ne götürüldü.



Polis olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor. Bu arada Mehmet Akif Karaca'nın Facebook'taki sayfasını, arkadaşları ve sevenleri taziye mesajlarıyla doldurdu.



