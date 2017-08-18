Komşu kavgasında olan 10 yaşındaki çocuğa oldu!

Aydın'ın Efeler İlçesi'nde, komşu kavgasında ateşlenen pompalı av tüfeğinden çıkan saçmalarla ağır yaralanan 10 yaşındaki Efe Harman, tedaviye alındığı hastanede öldü

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Orta Mahalle 221 Sokak'ta meydana geldi. Efe Harman, sokakta arkadaşlarıyla gün boyu oyun oynadı. Harman Ailesi'nin komşusu Adnan G., iddiaya göre çocuklara kızarak küfür etti. Akşam işten gelen Efe'nin babası 40 yaşındaki Olcay Harman, eşi Kezban Harman'dan olayı öğrendi. Ardından Adnan G.'nin evinin önüne gitti. Evinin balkonuna çıkan Adnan G. ile Olcay Harman arasında tartışma çıktı. İçeri giren Adnan G., evdeki pompalı tüfeği alarak tekrar balkona çıktı, rastgele ateş açtı. Saçmalar, babasının yanındaki Efe Harman'ı karnından, Olcay Harman'ı sırtından ve Efe'nin amcası 45 yaşındaki Turgay Harman'ı ise kolundan yaraladı. Yaralılar kanlar içinde yere yığıldı.



Komşuların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralı Efe Harman, müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Baba Olcay Harman'ın da hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.



Efe Harman'ın cenazesinin Koçarlı'ya bağlı Çakmar Mahallesinde öğlen namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi. Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Adnan G., emniyete götürüldü. Adnan G.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

