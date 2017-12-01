Köpeği bayıltana kadar dövdü!

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki sanayi sitesinde, bir döşemecinin beslediği köpeği demir çubukla dakikalarca ve bayıltana kadar dövdüğü iddia edilen market işletmecisi Efe Dayı Ö. (58) gözaltına alındı

Fethiye Sanayi Sitesi Şehit Osman Tosun Caddesi 274'üncü Sokak'ta koltuk döşemecisi Adnan Özal (45) ve çalışanı Volkan Alaşan'ın (19) baktığı Rottweiler cinsi 4 yaşındaki 'Cesi' adlı köpek, sanayi sitesinde market işleten Efe Dayı Ö. tarafından geçen çarşamba gecesi demir çubukla, bayılıncaya kadar, dakikalarca dövüldü. O anlar, işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.



Sabah işyerine gelen Adnan Özal, köpeği yaralı halde görünce, otomobille veterinere götürdü. Röntgeni çekilip, kafasına 7 dikiş atılan, ayrıca sol ön ayağı ile sırtında darbeye bağlı izler bulunan köpek, tedaviye alındı. Köpeği döven kişinin dükkana 2 kilometre uzaklıkta market işleten Efe Dayı Ö. olduğu belirlendi. Şikâyet üzerine şüpheli bu sabah gözaltına alındı.





Köpeği besleyen Volkan Alaşan, "Köpeğimiz zaten dükkânın önünde bağlı durumda. Yani saldırması bile söz konusu değil. Ayrıca köpeğimiz tüm esnaf tarafından çok sevilir, kimseye bir zararı yok. Buradan saat 23.00 gibi yoldan geçen şahıs, her nedense elindeki demir çubukla köpeğimize saldırıyor. Vurdukça vuruyor. Kanlar içinde bırakıyor. Her yeri yara bere içinde. Görüntüleri izleyince dehşete düştük. Önce köpeğimizin tedavi edilmesini sağladık ardından şahıs hakkında şikâyette bulunduk. En ağır şekilde cezalandırılmasını istedik" dedi.



Polis merkezinde ifade veren Alaşan'ın durumu sosyal medyadan paylaşmasının ardından Efe Dayı Ö.'ye tepki gösterildi.



SERBEST KALDI



Muğla'nın Fethiye ilçesinde koltuk döşeme atölyesi önünde bağlı duran köpeği demir çubukla dövdüğü gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan Efe Dayı Ö., ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Efe Dayı Ö., polise verdiği ifadede, "O ben değilim. Köpeği ben dövmedim" dedi.



Köpeğin sahibi ve koltuk döşemeci Adnan Özal ise "Biz şahsın bu olduğundan eminiz. Elimizdeki kamera görüntülerini polise ve savcılığa teslim ederek, şahıstan şikâyetçi olduk. Şikâyetimizden vazgeçmeyeceğiz, işi sonuna kadar götüreceğiz. Dükkânın önünde bağlı olarak duran Cesi'ye öldürürcesine saldıran bu kişinin en ağır cezayı almasını istiyoruz" diye konuştu.