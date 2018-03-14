Köpek vahşetine tepki!

Aydın'ın Efeler ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce 2'si yavru 3 sokak köpeğinin demiryolundaki raylara bağlanarak ölüme terk edilmesi ve trenin geçmesiyle birinin başının gövdesinden ayırılarak yaşamını yitirmesine hayvanseverler tepki gösterdi. Aydın Hayvan Dostları eski başkanı ve sözcüsü Fırat Sert, kimin yaptığının belirlenip cezalandırılmasını istedi

Olay, geçen pazartesi akşamı, Ilıcabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler, 2'si yavru olmak üzere 3 köpeği, farklı saatlerde demiryolundaki raylara iple bağlayarak ölüme terk etti. Hayvanlardan birinin üzerinden geçen tren, başını gövdesinden ayırdı. Kısa süre sonra, bölgede iki yavru köpeğin daha aynı şekilde raylara iple bağlandığı ihbarını alan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, treni durdurarak bağlı olan yavruları ezilmekten kurtardı. Başı kopan köpeği gören vatandaşlar, vahşet karşısında şok yaşadı.



'BU İŞKENCE CEZASIZ KALMASIN'



Vahşete tepki gösteren Aydın Hayvan Dostları eski başkanı ve sözcüsü Fırat Sert, "Basında da geniş yankı bulan sokak hayvanlarının tren raylarına bağlanarak birinin ölümüne neden olunması bizleri çok üzdü. Tüm hayvanseverler olarak yıllardan beri söylediğimiz sokak hayvanlarına yapılan bu eziyetlerin, bu ölüm ve işkencelerin cezasız kalmaması gerekiyor. Para cezası haricinde ağır cezalar uygulanması gerekiyor. Verilen cezaların ise ertelenmemesi, bu kişilerin ömür boyu denetime tabi tutulması lazım. 90 ülke şunu söylüyor; hayvana yapılanın ikinci aşaması çocuğa, kadına ve daha sonrada topluma yapılacaktır" dedi.



'EĞİTİM VERİLSİN'



Okullarda hayvan sevgisi eğitimi verilmesini isteyen Sert, "6 yıldan beri gönüllü olarak okullarda hayvan sevgisi seminerleri veriyorum. Bundan dolayı bulunduğum ilçede böyle bir şey olmadı. Eğitim verdiğim çocuk sayısı 43 bin oldu. Yerel yönetimler ve hayvanseverlerin okullarda şiddeti önleme ve hayvan sevgisini aşılamaları gerekmektedir. Bu tür şiddete sessiz kalmasından dolayı her kim olursa olsun tepkisiz kalmamalı. Çünkü bu ateş yarın, bugün belki de onların evine düşecek bu ateş. Onlara zarar vermeyelim onların da bizim gibi bu dünyada yaşama hakkının olduğunu unutmayalım" dedi.



