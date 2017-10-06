Korkunç olay! Salıncakta sallanırken...

Afyonkarahisar'dan acı bir haber geldi. Küçük bir çocuk salıncakta sallanırken hayatını kaybetti

Korkunç olay! Salıncakta sallanırken...

Olay, Gebeceler Beldesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 2 yaşındaki Yusuf Efe Tangül, evde kurulu olan salıncakta sallanmaya başladı. Küçük çocuğun boynuna bir süre sonra ip dolandı.

İddiaya göre ailesi, durumu fark edince hemen ipi keserek küçük çocuğu salıncaktan indirdi. Yusuf Efe'nin nefes almakta zorlandığını farkeden ailesi durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğu ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen küçük çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Küçük çocuğun cesedi, otopsisi için morga gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #salıncak #boğulma #ölüm
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