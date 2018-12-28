Köy okulundaki kardeşleri için atkı ördüler

Manisalı ilkokul öğrencileri, Malatya'daki kardeş okulda eğitim gören arkadaşlarına kendi ördükleri atkı, bere, eldiven ve çorapları gönderdi.

Manisa'da ilkokul öğrencileri, Malatya'daki kardeşlerine yılbaşı hediyesi olarak atkı, bere, eldiven ve çorap ördü. Merkez Efendi İlkokulu öğrencileri, "Değerler Eğitimi" dersi kapsamında kardeş okul ilan ettikleri Malatya'nın Darende ilçesindeki 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri için sınıflarında örgü yaptı. Atık yoğurt kaplarından hazırladıkları kasnaklarda ilmek ilmek ördükleri 30 parça giyim eşyasını hediye paketi yapan öğrenciler, kardeşlerinin yeni yıllarını kutlayan notlar yazmayı ihmal etmedi.

Merkezefendi İlkokul Müdürü Serdar Akbaş, yaptığı açıklamada projede hedefin kardeşlik ve yardımlaşa duygularını geliştirmek olduğunu ifade etti. Öğrencilerin atık malzemeleri kullanarak örgü yaptıklarını anlatan Akbaş, "Tüm öğrencilerimizin katıldığı projede örülen atkı, bere ve eldivenleri Darende'ye gönderiyoruz. Öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Küçük yaşta yardımlaşma, dayanışma duygusunu geliştirmek için çaba gösteriyoruz." dedi. Projeden sorumlu sınıf öğretmeni Aynur Çoban, bu fikrin öğrencilerden geldiğini, herkesin heyecanla projeye sahip çıktığını dile getirdi.

Velilerin de desteğini aldıkları projenin verdiği mutluluk, yardımlaşma ve kardeşlik duygusunun çok önemli olduğuna işaret eden Çoban, "Umarım kardeş okuldaki kardeşlerimiz hediyelerimizi kullanırlar çünkü her şey el emeği göz nuru." diye konuştu.