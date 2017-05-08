Köyceğiz'de kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla'nın Köyceğiz İlçesi'nde, kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü 68 yaşındaki Mustafa Terzi öldü, kamyonet sürücüsü yaralandı

Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında, Toparlar Mahallesi Muğla- Fethiye Karayolu üzerinde meydana geldi. Mezarlık mevkiinde, vatandaşlar tarafından karşıya geçiş sağlamak üzere izinsiz olarak açılan refüjdeki bölümden geçmek isteyen Mustafa Terzi'nin yönetimindeki 48 K 2249 plakalı otomobile, Fethiye'den Muğla yönüne doğru gelen 57 yaşındaki Nesrin Çığıltaş yönetimindeki kamyonet çarptı. Kazada her iki sürücü yaralandı. Yaralılar ambulansla Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen otomobil sürücüsü Mustafa Terzi öldü. Diğer sürücü Çığıltaş ise tedaviye alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.