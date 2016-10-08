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    • Köyceğiz'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

    Muğla'nın Köyceğiz İlçesi'nde, kavşakta iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

    08 Ekim 2016 Cumartesi 09:26
    Köyceğiz'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
    Kaza, dün saat 15.00 sıralarında, Zeytinalanı Mahallesi Sağlık Ocağı Kavşağı'nda meydana geldi. Muğla'dan Fethiye yönüne giden 50 yaşındaki Nevzat Çelik yönetimindeki 34 SCS 23 plakalı otomobil, kavşaktan çevreyoluna çıkan 74 yaşındaki Akif Uysal'ın kullandığı 48 K 1202 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Akif Uysal öldü, kızı 20 yaşındaki Büşra Yener ile torunu 3 yaşındaki Ömer Faruk Yener ve diğer sürücü Nevzat Çelik ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Nevzat Çelik, tedavisinin ardından taburcu edildi, gözaltına alınarak jandarmaya götürüldü. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Uysal'ın cesedi ise morga kaldırıldı.

    Kazayı haber alan bazı kişiler yolu kapatmak istedi, ancak jandarma izin vermedi. Ayrıca kaza yeri incelemesi sürerken yol 1 saat Fethiye yönüne tek taraflı ulaşıma kapandı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Muğla, Köyceğiz, Köyceğiz Kaza

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