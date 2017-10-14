Köylü isyan etti: Geçim kaynağımızı kesmek istiyorlar!

Muğla'nın Yatağan İlçesi Gökgedik Mahallesi sakinleri, bölgede feldspat madeni için fıstık çamlarının kesileceğini belirterek bu duruma tepki gösterdi. Tepkili köylüler, avukatları aracılığıyla konuyu yargıya taşıdı

Yatağan'a bağlı Gökgedik Mahallesi yakınlarında maden ocağı işleten firmanın mahalleye 500 metre uzaklıkta 4 yıldır feldspat madeni çıkardığı belirtilen bölge yakınında yeni bir ocak açmak için, 640 kişinin yaşadığı mahalledeki 400 fıstık çamını kesmek istemesi, köylülerin tepkisine neden oldu. Fıstık çamının en önemli geçim kaynakları arasında olduğunu belirten Gökgedik sakinleri, bir ay önce mahalleye gelen iş makinalarına engel oldu. Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek de olay yerine gelerek, Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) üyelerinin de destek verdiği bölge sakinleriyle görüştü ve gerginliği sonlandırdı. Sonrasında ise Yatağan Kaymakam Hayrettin Çiçek, Yatağan Belediye Başkanı CHP'li Haşmet Işık, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri Gökgedik'e gelerek, maden ocağında incelemelerde bulundu. Ancak bölgedeki çalışmaların durmadığını belirten bölge sakini 35 kişi, konuyu yargıya taşıdı. Mahallede yaşayanlardan evli ve 4 çocuk babası 54 yaşındaki Muharrem Yöntem, şöyle dedi:



"Köyün tek geliri olan asırlık fıstık çamlarını kesip bizi de zehir solumaya mecbur bırakarak, burayı terk edin gidin diyorlar. Oysaki daha önce yaptığımız görüşmelerde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, ÇED raporu alınmadan burada hiçbir faaliyet olmayacağını söylemişti. Ne söz verildiyse aksini yaptılar. Maden ocağı mahallenin içine kadar geldi. Çareyi avukat aracılığı ile adalet ve hukukta aramak için mahkemeye başvurduk."



Halkın vekalet verdiği Avukat Remzi Kazmaz ise, Gökgedik Mahallesi ve çevre mahallelerde yaşayan müvekkillerin tek geçim kaynağı çam fıstığı olduğunu söyledi. Kazmaz, şöyle dedi:



"Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında toplam 27 bin 558 hektar alanda fıstık çamı üretilirken, en büyük sıkıntı kadastro çalışmalarının yapılamaması nedeniyle mülkiyet sorununun yaşanmasıdır. Özellikle Muğla Yatağan'a bağlı Katrancı ve Gökgedik mahallelerinde köylülerin tek geçim kaynağı çam fıstığı üretimidir. Çam fıstığı üretiminde, çam fıstığı alanlarının köylüye devredilmesi gerekmektedir. Bu ağaçların bulunduğu alanların tamamı müvekkillerimin dedelerinden, babalarından, kendilerine miras kalmıştır. Bu ağaçların tamamına müvekkiller bakıp, kullanmaktadırlar. Ormana sağladıkları katkının yanında, köylülerin tek geçim kaynağı olması nedeniyle azami önemi vardır. Ancak yıllardır mülkiyet sorunu yaşamaktadırlar. Kadastro çalışmalarının yapılmaması nedeniyle ağaçların mülkiyeti de tescillenememektedir. Köylünün ekmeğini kazandığı ormanlık alanlarda, ormana zarar gelmesi mümkün değildir. Bölgede yaşanan gelişmeler, köylülerin tamamının can damarına müdahale niteliğindedir." Muğla Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü'nün işlemi ile ÇED yönetmeliğin 17'nci maddesi uyarınca bu projeye çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir kararı verildiğini belirten Avukat Remzi Kazmaz, bu projenin, yerleşik köylere doğrudan ve dolaylı birçok zarar vereceğini söyledi. Bu durum karşısında hukuk mücadelesi başlattıklarını ve Yatağan Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurduklarını dile getirdi.