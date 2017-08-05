Köylüler kömür ocağına isyan etti: Hayvanlarımız ölüyor, tarım yapamıyoruz!

Aydın'ın Koçarlı İlçesi'nde, 5 yıldır faaliyet gösteren bir kömür ocağındaki kazı çalışmalarının arazilerine ve hayvanlarına zarar verdiğini ileri süren mahalleli, tepki gösterip yetkililerden önlem alınmasını istedi

Koçarlı'ya 30 kilometre mesafedeki kırsal Mersinbelen Mahallesi'nde 5 yıldır faaliyet gösteren kömür ocağındaki çalışmalar nedeniyle yakındaki arazilerinde çatlaklar oluştuğunu, toprak kaymalarının yaşandığını ileri süren mahalle sakinleri, bu duruma tepki gösterdi. Hayvanlarının da kazılan çukurlara düşerek telef olduğunu söyleyen mahalleli, yetkililerin önlem almasını istedi.



25 dönümlük arazisinde çatlaklar oluştuğunu ileri süren Akın Kurt, "Madeninin açtığı çukurlara hayvanlarımız düşüyor. 4 büyükbaş hayvanım bu şekilde telef oldu. Telef olan hayvanlarımızı biz görmeden gömüyorlar. Tek bir tarlam var. O da oluşan çatlak nedeniyle ortadan ikiye bölündü" dedi.





Çatlaklar nedeniyle arazisini ekip biçemediğini ifade eden Kurt, "3 asırlık çam ağaçları kökünden sökülüyor. Buradaki kömürü çıkarmak için doğaya ve ağaçlara zarar veriyorlar. Çocuklarımı buraya göndermeye korkuyorum" diye konuştu.



İlgili kurumlara başvurduğunu, ancak sonuç alamadığını ifade eden Kurt, kendisi gibi mahallede çok sayıda mağdur olduğunu da söyledi.