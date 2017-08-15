Köylünün şikayet ettiği maden durduruldu!

Aydın'ın Koçarlı İlçesi'nde 5 yıldır faaliyet gösteren, bazı mahalle sakinlerinin kazı çalışmalarının arazilerine ve hayvanlarına zarar verdiğini ileri sürerek tepki gösterdiği kömür ocağı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca faaliyetinin durdurmasına karar verildi

Koçarlı'ya 30 kilometre mesafedeki kırsal Mersinbelen Mahallesi'nde 5 yıldır faaliyet gösteren kömür ocağındaki çalışmalar nedeniyle yakındaki arazilerinde çatlaklar oluştuğunu, toprak kaymalarının yaşandığını ileri süren mahalle sakinleri, geçen 4 Ağustos'ta maden ocağının önünde toplanarak tepki gösterdi. Hayvanlarının da kazılan çukurlara düşerek telef olduğunu söyleyen mahalleli, yetkililerin önlem almasını istedi. Vatandaşların Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü'ne ve Savcılığa yaptıkları şikayetleri de dikkate alınması üzerine maden işletmesinin faaliyetlerinin gerekli düzenlemeler yapılana kadar durdurulması yönünde karar verildi.



Maden ocağının gerekli izinler alıncaya kadar faaliyetlerinin durdurma kararını öğrenen Mersinbelenliler, sonuçtan memnun olduklarını söyledi.





