Küçük Ayşe'den 4 gündür haber yok!

5 yaşındaki küçük kız evlerinin önünde oynarken kayboldu. Ayşe Deveci'den 4 gündür haber alınamıyor

Küçük Ayşe'den 4 gündür haber yok!

Olay Muğla'nın Ortaca İlçesi'nde geçtiğimiz 8 Temmuz'da meydana geldi. Alınan bilgiye göre 5 yaşındaki Ayşe Deveci, babaannesinin evinin önünde oynamaya başladı. Sonra ailesi küçük kızı kapının önünde göremeyince her yere baktı ancak kızı bulamadı. Bunun üzerine aile durumu güvenlik birimlerine bildirdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan görgü tanıkları, küçük kızı bir kadın ile bir erkeğin otomobile bindirerek götürdüğünü anlattı.

Eşiyle boşandıklarını ve kızının velayetinin kendisinde olduğunu anlatan baba Cihan Deveci, şunları söyledi: "İşe gittiğimde kızıma annem bakıyordu. Olay günü evin önünde oynuyormuş. Bir ara kontrol etmek için annem dışarı çıktığında kendisini görememiş. Beni arayıp, durumu haber verdi. Görgü tanıklarının ifadelerinden kızımın kaçırıldığı üzerinde duruluyor. Kızımla ilgili bir çok yerden ihbar geliyor. Bütün ihbarlar büyük bir titizlikle değerlendiriliyor. Ancak, şu ana kadar kızımla ilgili ciddi bir ipucu yok. Dört gündür, gözümüze uyku girmedi. Gözümüz, kulağımız sürekli kapıda ve gelecek olan bir telefonda."


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #ayşe deveci #kayıp kız #muğla
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