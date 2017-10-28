Küçük Eylül okuldan çıkınca soluğu Atatürk'ün yanında alıyor!

Kütahya'nın Simav İlçesi'ne bağlı Demirci Beldesi'nde oturan Şehit Er Mustafa Nergis Ortaokulu öğrencisi, 11 yaşındaki Eylül Avseren, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e olan bağlılığı ve sevgisi nedeniyle fırsat buldukça Belediye Meydanı'na giderek Atatürk heykelini öpüyor ve sarılıyor

Son dönemde Mustafa Kemal Atatürk'ün büstlerine yapılan çirkin saldırılar tepki çekerken, Simavlı küçük Eylül'ün Ata'ya olan sevgisi dikkat çekiyor. Simav'da bir un fabrikasında işçi, iki çocuk babası Hasan Avseren'in büyük kızı 5'inci sınıf öğrencisi Eylül Avseren, Atatürk'e olan sevgisini Demirci Beldesi'ndeki Atatürk'ün heykeline sarılıp öperek gösteriyor. 1 kilometre ilerideki Beyceköy'de bulunan Şehit Er Mustafa Nergis Ortaokulu'ndan çıkınca Demirci Beldesi'ndeki Belediye Meydanı'na koşan Eylül'ü, CHP'li Belediye Başkanı Turan Sümer de fark etti. Küçük Eylül'ün Atatürk heykeline sarıldığını gören Başkan Sümer, onun bu davranışını örnek gösterdi. Atatürk sevgisiyle büyüyen Eylül'ün meydandaki kahvehanede oturanlar tarafından da fark edildiğini belirten Turan Sümer, şöyle konuştu:



"Minik Eylül'ün Atatürk'e olan sevgisi beldede herkes tarafından takdir ediliyor. Biz de Eylül'ü çok seviyoruz. Atatürk'e olan üstün sevgisinden dolayı her gördüğümde kendisini öperek tebrik ediyorum. Ayrıca kendisini yakında ödüllendireceğim. Bizim beldemizin büyük çoğunluğunda Atatürk'e duyulan sevgi çok yüksektir. Biz Atamızı çok severiz."





Atatürk'ün Türk topraklarını düşman işgalinden kurtararak, Cumhuriyet'i kurduğunu anlatan Eylül Avseren, "Atatürk bizi düşmanlardan kurtardı. Bize bu ülkeyi teslim etti. Ben onu çok seviyorum. Bu sevgimi de her gün okul dönüşü belediye meydanına koşarak, büstüne sarılarak ve onu öperek gösteriyorum. İçimden böyle geliyor" dedi.