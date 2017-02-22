Küçük Irmak'ın ailesinden de kötü haber geldi

Manisa'da kaçırılıp tecavüze uğradıktan sonra öldürülen 4 yaşındaki Irmak Kupal'ın ailesinden de kötü haber geldi. Alınan bilgiye göre baba Kupal, eşini ve diğer kızını öldürdü ve intihara kalkıştı
Manisa'da kayıp olan 4 yaşındaki Irmak Kupal'ı bulmak için ailesi televizyon programlarına kadar çıkmış, sonunda da hurdacılık yapan Himmet Aktürk suçunu itiraf etmişti. Büyük acı yaşayan Kupal ailesinden bir acı haber daha geldi.
Alınan bilgiye göre dün saat 19.00 sıralarında Irmak'ın babası Bilal Kupal, bilinmeyen bir nedenle eşiyle kavga etti. Tartışmanın büyümesi üzerine baba Kupal, önce eşini sonra da diğer kızı Ayşe Kupal'ı bıçakladı. Baba Kupal daha sonra da aynı bıçağı kendi göğsüne ve karnına sapladı.
Evden gelen gürültüleri duyan komşular durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Kupal ailesini kanlar içinde yerde yatarken buldu. Sağlık ekipleri de hemen olay yerine çağrıldı. Eve gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede anne Suriye Kupal ile 10 yaşındaki Ayşe Kupal'ın öldüğünü belirledi. Baba Kupal ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Olayı duyan Kupal ailesinin yakınları sinir krizi geçirdi. Bu arada aileye yaşadıkları olayı unutsunlar diye bir iş adamının ev hediye ettiği öğrenildi.