Küçük kızı kucaklayıp, kaçırmaya çalıştı

Uşak'ta, akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Ö.U.'nun (34), sokak ortasında 14 yaşındaki kız çocuğunu kucaklayıp, zorla götürmeye kalkıştığı öne sürüldü. Çevredekiler tarafından engellenen adam, şikayet üzerine yakalanarak, gözaltına alındı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğinin kararıyla Ö.U., Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne gönderildi

Küçük kızı kucaklayıp, kaçırmaya çalıştı
12 Eylül 2018 Çarşamba 11:40

Olay, geçen pazartesi günü öğle saatlerinde, Kemalöz Mahallesi 2'nci Kayalı Sokak'ta meydana geldi. Aklı dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Ö.U., iddiaya göre, 14 yaşındaki kız çocuğunu kucaklayıp, kaçırmaya çalıştı. Küçük kızla yaklaşık 30 metre gidebilen Ö.U., çocuğun bağırmasıyla çevrede toplananlar tarafından engellendi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, Ö.U.'yu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ö.U., dün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Ö.U.'yu Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne gönderdi.

Öte yandan polis ekipleri, daha önce de balkondan komşularına cinsel organını gösterdiği öne sürülen Ö.U.'nun evinin önünde, olası olumsuzluğa karşı nöbet tutmaya başladı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #uşak #kız kaçırma
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