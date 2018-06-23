Küçük kızın büyük dramı

Ankara'da, evlerinde çıkan yangında yüzünün ve vücudunun büyük bir bölümü yanan 10 yaşındaki Zehra Birgül Ağaç, eski görünümüne kavuşacağı günlerin hayalini kuruyor

Henüz 9 aylıkken evlerinde çıkan yangında vücudunun büyük kısmı yanan ve kaldırıldığı hastanede iki yıl tedavi gören Ağaç, bugüne kadar 38 ameliyat geçirdi.

El, burun, kulak ve saç dokularının büyük bölümünü kaybeden Ağaç, 4 yaşındayken babasının trafik kazasında yaşamını yitirmesinin ardından yıllardır annesiyle şifa arıyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde plastik cerrahı Prof. Dr. Mehmet Mutaf'ı ziyaret eden küçük kız, eski görümüne kavuşmak istiyor.

Zehra Birgül Ağaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, görüntüsünden dolayı zor günler geçirdiğini söyledi.

Tek istediğinin yaşıtları gibi görünmek olduğunu aktaran Ağaç, "Parka gittiğimde görüntümden dolayı çocuklar benden kaçıyor. Tek başıma oynamak zorunda kalıyorum. Ellerim olmadığı için çok sevdiğim şekeri bile yemekte zorlanıyorum. Derslerim çok iyi. İlk dönem teşekkür, ikinci dönem de taktir belgesi aldım. Ortaokula geçtim. Umudumu hiç kaybetmedim. İnşallah sağlığıma kavuşup ileride iyi bir doktor olacağım. İki yıl içerisinde ameliyat olabileceğim söylendi. Biraz daha bekleyeceğim." ifadelerini kullandı.