Kula'da kamyonla tır çarpıştı

Manisa'nın Kula ilçesinde kamyonla tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Kula'da kamyonla tır çarpıştı
20 Eylül 2018 Perşembe 09:49

Edinilen bilgiye göre, Uşak-İzmir yolunda seyreden Zekai Özdemir (56) idaresindeki 33 AL 092 plakalı tır, Körez Mahalle kavşağı yakınlarında aynı istikamette gitmekte olan Muammer Akyol (64) yönetimindeki 43 FR 241 kamyonla çarpıştı.

Kazada, sürücü Özdemir araç içerisinde sıkıştı, Akyol da yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye acil kurtarma sağlık (AKS) ekipleri sevk edildi.

AKS ekiplerince tırdan çıkarılan Özdemir ve kamyon sürücüsü Akyol, sağlık ekiplerince Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Özdemir'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #kula #manisa #çarpışma #tır #kamyon
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