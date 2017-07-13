Kula'da tarım arazisinde yangın

MANİSA'nın Kula İlçesi'nde, tarım arazilerinde çıkan yangında 1 hektarlık alan zarar gördü

Yangın, Kula ilçe merkezine 5 kilometre mesafedeki Sabuncukuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle, buğday tarlalarının bulunduğu ve kısa süre önce hasadı yapılmış olan tarım arazilerinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangını mahalle sakinleri fark ederek itfaiyeye haber verdi. Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri, çalışma başlattı. Yangın tarım arazilerine yakın olan ormanlık bölgeye sıçramadan söndürüldü. Yaklaşık 1 hektarlık tarım alanının zarar gördüğü yangının çıkış nedenini araştırıldığı belirtildi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.







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