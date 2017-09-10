Kula leblebisi Bulgar nohutundan

TÜM Türkiye'de ünlenen Kula leblebisinin fiyatı, nohut üretiminin azalması nedeniyle arttı. Son 2 yılda nohut fiyatlarının sürekli yükseldiğini belirten leblebi üreticileri, Kula leblebisinin çoğunlukla ithal nohutlarla yapılmaya başlandığını ve kilosunun da 22 liraya kadar çıktığını söyledi

Türkiye'de nohut üretiminin azalması ve fiyat artışı Manisa'nın Kula İlçesi'nde bir asırdan bu yana leblebicilik yapan esnafı etkiledi. Kula Leblebiciler Sitesi'ndeki işletme sayısı her geçen gün azalırken, adıyla ünlenen Kula leblebisinin geleceği de tehlikeye girdi. Kula Leblebiciler Kooperatifi Başkanı İbrahim Karcıoğlu, 30 yıldır bu işi yaptığını belirterek, leblebiciliğin ilçede 100 yıldır devam ettiğini anlattı. Karcıoğlu, şöyle dedi:



"Son yıllarda çalışan esnaf sayısı azaldı. Pazar bulmakta ve hammadde alımında zorlanıyoruz. Leblebi imalatı Kula'da, Denizli Serinhisar'da ve Kütahya Tavşanlı'da çok yaygındır. Türkiye'de sanayi olarak bu üç yerde üretim oluyor."



Leblebi ustası Karcıoğlu, nohudun leblebiye dönüşme hikayesini anlatarak, meşakkatli bir meslek sürdürdüklerini söyledi. Nohudun birçok işlemden geçerek 50- 60 günde leblebiye dönüştüğünü aktaran Karcıoğlu şunları anlattı:



"Elenmiş olarak nohutlar bize geliyor. İlk tav makinede 35- 40 dakika süreyle yapılıyor. Çuvalların içinde 10- 15 gün bekliyor. Tekrar makineye girip ikinci tav işlemi oluyor. Daha sonra sergiye dökülüyor. 30- 35 gün sergide dinleniyor. Sulanıp kabuk attırdıktan sonra perakendecilere veriyoruz. Onlar da sıcak sıcak kızartıp vatandaşa sunuyorlar. Leblebinin satış aşamasına gelmesi en az 50- 60 gün sürüyor."



NOHUT FİYATLARI YARI YARIYA YÜKSELDİ



Son 2 yılda nohut fiyatlarının yükseldiğini, bunun da leblebiciliği etkilediğini anlatan Karcıoğlu, maliyet artışından dolayı leblebi fiyatlarının da arttığını açıkladı. Karcıoğlu şöyle konuştu:



"Leblebinin hammaddesi nohut çok pahalandı. 2 yıl önce leblebilik nohudun kilosu 4- 5 lirayken şimdi kilosu 8- 9 liraya yükseldi. Biz geçen sene en son leblebinin kilosunu 13 liradan sattık. Bu yıl 14- 15 liradan satış yapacağız. Nohut artınca bizde fiyatları yükseltmek zorunda kalıyoruz. Leblebi tüketiciye de kilosu 17 ila 22 lira arasında satılıyor. Dünyada son yıllarda nohut üretimi azaldı. Biz ancak Türkiye'deki nohudun yüzde 10'unu kullanabiliyoruz. Nohut azlığı ve maliyet artışı bizi çok zorluyor. Kula'da bu nedenlerden dolayı bitme noktasına gelecek."



İTHAL NOHUT



Ayhan Küçükkalfa da, 1991 yılından bu yana leblebicilik yaptığını belirterek, "Nohut fiyatları yüksek olduğu için çok para kazanamıyoruz. 10 liraya kadar nohut var. Maliyetini kurtarmıyor. Türkiye'de nohut yeterli değil. İthal nohut geliyor. Genelde Bulgaristan'dan, Arjantin'den, Amerika'dan nohut ithal ediliyor. Kula leblebisi artık ithal nohutlarla yapılıyor" dedi.



AVRUPA VE ORTADOĞU KULA LEBLEBİSİNİ SEVİYOR



Hem leblebi üretimi yapan hem de Avrupa ülkeleri ve Ortadoğu'ya Kula leblebisini ihraç eden Abdullah Erdil, Kula leblebisine en çok İsrail'den talep geldiğini belirterek, uzun süredir İsrail'e gönderdiklerini söyledi. Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine leblebi ihraç ettiklerini kaydeden Erdil, şöyle konuştu:



"Burada zamanla imalatçı sayısı azaldı. 15- 20 arasında imalatçı kaldı. Yunanistan, Bulgaristan, İsrail, Ortadoğu'da Arap ülkelerine gönderiyoruz. Önceden karayoluyla gidiyordu. Yunanistan'ın ekonomisinin gerilemesi nedeniyle oraya eskisi kadar gitmiyor. Deniz yolu ile gemilerle yurtdışına gönderiyoruz. Kula leblebisine talep var. Leblebimiz hem güzel hem de kaliteli."

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