Yörük kültürünün yaşatıldığı Uşak'ta kar, yağmur demeden her koşulda oynanan kuralsız cirit, gençlerin kendilerini gösterebilmeleri adına fırsat olarak görülüyor. Hafta sonları komşu köyler arasında yapılan, son dönemde kent merkezinden de katılımcıların yer aldığı müsabakalar oldukça çekişmeli geçiyor.

Uşak'ın dağ köylerinde hafta sonlarının vazgeçilmezi haline gelen, halk arasında "kara cirit" olarak da adlandırılan kuralsız cirit müsabakalarına, her yaştan sporseverler ilgi gösteriyor. Osmanlı döneminde en gözde saray sporu olarak bilinen, askerlerin at üstünde antrenman yapmasıyla doğduğuna inanılan, savaş ve av sporu olarak da tanımlanan ata sporu cirit, Uşak'ın kırsal köylerinde hala yaşatılıyor. Hafta sonları komşu köyler arasında yapılan ve son dönemde kent merkezinden de katılımcıların yer aldığı kuralsız cirit müsabakaları oldukça çekişmeli geçiyor. Uzun yıllardır oynanan ve gelecek nesillere miras bırakılmaya çalışılan eğlenceli oyunda her yaştan Uşaklıyı görmek mümkün. Kar, yağmur demeden her koşulda oynanan kuralsız cirit, gençlerin kendilerini gösterebilmeleri adına bir fırsat olarak da görülüyor.

Gerçek savaş oyunu

Dostlar Atlı Kulübü Başkanı Sıtkı Işıkalan, yaptığı açıklamada, kuralsız ciridin tam bir savaş oyunu olduğunu söyledi. Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen puanlı cirit müsabakalarında belirli kurallar olduğunu dile getiren Işıkalan, şöyle konuştu: Takımlar belirli çizgiler içinde hareket eder ve çok yakın mesafeden atış yapılamaz. Atış da sporcunun ve atın belirli noktalarına doğru yapılır. Kuralsız cirit, sporcuların kıyasıya mücadele ettiği, oldukça sert geçen, zaman zaman atların ve sporcuların yaralandığı gerçek savaş oyunudur. Çok yakından bile değnek atılır. Hızlı olmak, atı çok iyi kontrol etmek, atın üzerinde güçlü şekilde hücum etmek ve savunma yapmak önemlidir. Ciridi karşı sporcuya isabet ettirmek onun attığı ciridi yakalamak ya da kaçmak çok önemli. Uşak'ta 30'un üzerinde cirit kulübü bulunduğunu hatırlatan Işıkalan, bu takımlarda 500'den fazla cirit atı olduğunu ifade etti.

Diğerine göre çok hızlı

Karun Atlı Spor Kulübü Oyuncusu Gürsel Taşavlı ise köylerde çocukların küçük yaştan itibaren at binmeye ve cirit oynamaya başladığını belirtti. Kırsal bölgelerde oynanan kuralsız ciridin diğerine göre çok daha hızlı olduğunu vurgulayan Taşavlı, her hafta sonu cirit oynamak için bir araya geldiklerini anlattı. Taşavlı, "Biz kendimizi bildik bileli kuralsız cirit oynuyoruz. Her yaştan insanı görebilmek mümkün." dedi. Taşavlı, düğün, bayram, sünnet gibi özel günlerde köyün gençlerinin kendilerini ispatlamak için bu tarz müsabakalara katıldığını da sözlerine ekledi.