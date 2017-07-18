Kuran kursu öğrencileri, meyve suyundan zehirlendi!

Akıncılar Mahallesi, Yeşiltepe Caddesi'ndeki Kısık Camisi'ndeki Kuran kursuna giden öğrencilere, velilerden birinin hayır maksadıyla bir marketler zincirinden aldığı meyve sularından dağıtıldı. Meyve sularından içen 20 öğrenciden 10'unda bir süre sonra mide bulantısı ve kusma belirtisi görülmesi üzerine kuran kursu hocası durumu 112'ye bildirdi. Öğrenciler iki ayrı ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu bildirildi. Öğrencilere dağıtılan meyve sularının son tüketim tarihinin üzerinden yaklaşık 15 ay geçtiği belirlendi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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