Haber Kaynağı: DHA

Daha önce Tavşanlı İlçesine bağlı köy olan Beyköy Mahallesi'nde oturan Yakup Hakarayan'ın kurbanlık danası geçen 10 Eylül'de kaçtı. Hakarayan ve yakınları kaçan kurbanlık danayı yakalayamadı. Yakup Hakarayan'ın danası yaklaşık 8 kilometre mesafedeki Tavşanlı İlçesine bağlı Tunçbilek Beldesi yakınlarında ormanlık alanda görüldü. Hakarayan, Tunçbilek Belediyesi'nden danasının yakalanması için yardım istedi.Belediye sağlık işleri ve zabıta görevlilerinin yardımıyla kaçak dana atılan iğnelerle uyuşturularak yakalandı. Yakup Hakarayan danayı bir kamyonete yükleyerek evine götürdü.