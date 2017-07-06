Kuşadası Gençlik Festivali’nin ilk gününe MFÖ damgasını vurdu

TÜRK rock müziğinin önde gelen isimlerini bir araya getiren 2. Kuşadası Gençlik Festivali başladı. Festivali’nin ilk gününe MFÖ konser verdi

Kuşadası Davutlar Bölgesi’ndeki Sevgi Plajı’nda “Her Zaman İyi Müzik” sloganıyla düzenlenen '2'nci Kuşadası Gençlik Festivali’nin ilk gününe MFÖ yeni albümleri 'Kendi Kendine'nin yanı sıra hit şarkılarını da söyledi. Binlerce müzikseverin izlediği festivalde dün ayrıca Çelik, Seksendört, İskender Paydaş, Umut Kuzey, Niyazi Koyuncu, Son Feci Bisiklet ve Supernova da sahneye çıktı.



İZMİR MARŞI SÖYLENDİ



Kuşadası Gençlik Festivali’nin genel koordinatörü ve sanatçı Umut Kuzey, konserinin arasında festivale katılanlara teşekkür ederek, “Bu ülkenin geleceği sizlerin elinde. Sizler olmazsanız bu festivaller olmaz” dedi. Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı da sahneye çıkarak, “Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti kurduktan sonra sizlere emanet etti. Bu emanete sahip çıkmanız gerekiyor ve çıkıyorsunuz” ifadesini kullanırken, izleyenler de “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı attı ve İzmir Marşı’nı söyledi.



Festivalde bugün Mor ve Ötesi, Feridun Düzağaç, Cem Adrian, Flört, Özge Fışkın, Marsis, Neyse konser verecek.

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