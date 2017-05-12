Kuşadası'nda deprem oldu. İzmir de hissetti

Kuşadası'nda deprem oldu. İzmir de hissetti

Saat 08:55'te merkezi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir ve diğer çevre illerde de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08:55'te merkezi Aydın'ın Kuşadası ilçesi olan 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir ve diğer çevre illerde de hissedildi.

Etiketler; #kuşadası #deprem #izmir deprem
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