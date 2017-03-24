Kuşadası'nda facia: 11 ceset bulundu, 4 kişi kayıp

Aydın Kuşadası'nda mülteci faciası yaşandı. Çok sayıda ceset kıyıya vurdu

Aydın'ın Kuşadası İlçesinde, kaçakları taşıyan lastik bot battı. Sahil Güvenlik ekipleri, kurtarma çalışması başlatırken, kıyıya vuran cesetler olduğu bildirildi. Aydın'ın Kuşadası İlçesinde batan botta 22 kişinin olduğu, 11'inin cesedinin bulunduğu, 7 kişinin kurtarıldığı, 4'ünün ise kayıp olduğu belirtildi.