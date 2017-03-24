Kuşadası'nda facia: 12 ceset bulundu

Aydın Kuşadası'nda mülteci faciası yaşandı. Çok sayıda ceset kıyıya vurdu

Aydın'ın Kuşadası İlçesi'nde mülteci faciası yaşandı. Lastik botla Yunanistan'ın adasına geçmeye çalışan Suriyeli mültecileri taşıyan bot battı. Olayda 12 kişinin cesedine ulaşılırken, 3 kişi de kayboldu. Ölenlerden 5'inin çocuk olduğu öğrenildi.



Organizatörler yardım istedi

Suriye'deki savaştan kaçanları daha iyi bir hayat için mücadelesi sürüyor. Suriyeliler bunun için ölümü bile göze alarak denize açılıyor. Ancak umut yolculuğu bir felaketle son bulabiliyor. Bu olaylardan biri de Kuşadası'nda meydana geldi.Alınan bilgiye göre Yunanistan'ın Sisam Adası'na kaçmak isteyen mülteciler, lastip bir bota binip saat 13.30 sıralarında denize açıldı. 22 Suriyeli'nin ve 2 Türk organizatörün bulunduğu bot, bir süre sonra dalga ve rüzgarın etkisiyle alabora oldu.Can yeleği olmayan mülteciler kıyıya doğru yüzmeye başladı. Kıyıya ilk ulaşanlar ise Türk organizatörler oldu. Kıyıya çıkıp botun battığını bildiren organizatörler, bağırarak yardım istedi. Bağırtıları duyan çevredekiler de yardım koştu ve durumu sahil güvenlik ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen ekipler, plajda 12 Suriyeli'nin cesedi ile karşılaştı. Bu Suriyelilerden 5'inin çocuk, 2'sinin de kadın olduğu öğrenildi. Ekipler, 2'si çocuk, 3'ü kadın toplam 7 kişiyi de boğulmak üzereyken kurtardı. Kurtulanların ifadesine göre kayıp üç kişinin daha olduğu tespit edildi. Ekipler kayıpları aramaya başladı.Suriyelileri bota bindiren organizatörler ise gözaltına alındı.